Макрон обвинил Россию в разжигании конфликта между Арменией и Азербайджаном
Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил РФ в разжигании военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, чтобы больше дестабилизировать мир
Как передает Укринформ, об этом сообщает Public Radio Of Armenia.
"Происходящее на границе последние два года: 5000 российских солдат якобы там, чтобы гарантировать целостность границы, но россияне использовали этот конфликт, продолжавшийся несколько веков, сыграли в игру Азербайджана с участием Турции и вернулись, чтобы ослабить Армению, которая когда-то была близкой им страной", - сказал Макрон.
Президент Франции отметил, что целью российских властей является дальнейшая дестабилизация в регионе и мире.
"Видите, что происходит? Это попытка России дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать беспорядок на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас", – добавил Макрон.
- 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
- Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу". Из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН.
- 5 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили мирное соглашение.
- 11 октября стало известно, что Грузия, Азербайджан и Турция решили скоординировать армии для проведения спецопераций: военные трех стран проводят военные учения.
- В столице Казахстана по инициативе российской стороны 14 октября планируется проведение трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.
- 13 октября Армения и Азербайджан при посредничестве США обсудили сроки заключения мирного договора и делимитации границы между Баку и Ереваном.
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