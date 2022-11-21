Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Макрон обвинил Россию в антифранцузской пропаганде в странах Африки

Макрон обвинил Россию в антифранцузской пропаганде в странах Африки

21 ноября, 2022 понедельник
10:38
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки

Об этом он заявил в интервью телеканалу TV5 Monde во время конференции франкоязычных стран в Тунисе, передает Reuters.

По его словам, Россия на ряд других стран пытаются реализовать свой "хищный план", чтобы навредить Франции. Для этого Кремль продвигает свою пропаганду в африканских странах.

"Я не дурак, многим инфлюэнсерам, иногда выступающим в ваших программах, платят россияне. Мы их знаем", - прокомментировал Макрон TV5 Monde.

"Ряд государств, желающих распространить свое влияние на Африку, делают это, чтобы повредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследовать определенные интересы", - добавил он.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и отметил, что страны должны объединить усилия для прекращения войны в Украине.
  • Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
политика
Франция
Африка
пропаганда
Читайте также:
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 ноября, 2022 воскресенье
Си Цзиньпин предупредил Байдена о красной линии в отношениях США и Китая, - МИД КНР
Дональд Трамп
19 ноября, 2022 суббота
Республиканцы уже точно никогда не выдвинут Трампа в президенты, - Пионтковский
Реджеп Тайїп Ердоган
20 ноября, 2022 воскресенье
Турецкая авиация атаковала сирийский город Кобане, - AFP
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
11:01
"Вы - всегда первые": Залужный поздравил защитников с Днем Десантно-штурмовых войск
10:45
За время полномасштабной войны в Украине погибли 437 детей
10:39
Артем Далакян
Стало известно, когда чемпион мира по боксу из Украины будет защищать титул
10:22
Инфографика
Курс валют на сегодня: какова цена доллара, евро и злотого
10:15
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ наступает в районе Кременной, а враг бросает резервы в Белогоровку, - Згурец
10:12
В Макеевке горит нефтебаза оккупантов из-за "попадания взрывоопасного предмета"
10:10
Эксклюзив
В Херсоне проводников поезда горожане встречали как героев, - сотрудница Укрзализныци Юрченко
10:05
OPINION
Армия площадь против армии колхозной
10:01
Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва ракеты, - Rzeczpospolita
09:59
Петр Порошенко посетит Вашингтон 21-22 ноября
09:45
Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы: можем остаться без денег, бензина, горячей воды, света, но не без свободы
09:43
Инфографика
На фото потери россиян
Россияне за сутки потеряли 390 человек погибшими и 6 танков, - Генштаб ВСУ
09:36
На выборах президента Казахстана побеждает Токаев
09:13
В течение суток россияне ранили 3 гражданских на Донетчине
09:00
В США мужчина открыл стрельбу в ЛГБТ-клубе, 5 человек погибли, по меньшей мере 25 ранены
08:52
Россияне обстреляли жилой дом на Харьковщине, есть погибшая и ранены
08:50
Британская разведка указала на самый уязвимый участок обороны РФ на фронте
08:49
Эксклюзив
На оккупированной территории Запорожской области идет ротация войск РФ, - депутат облсовета Лишенко
08:31
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание матчей 14-го тура
08:31
В Украине отмечают День достоинства и свободы
08:27
сборная Англии
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 21 ноября
08:08
Тейлор Свифт получила главную награду на American Music Awards
08:05
OPINION
Мы проживем эту зиму…
07:43
Защитники Украины отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области
07:34
Россияне 6 раз за ночь обстреляли Никопольщину из "градов" и тяжелой артиллерии, есть раненый
07:30
ВСУ поразили районы сосредоточения врага, пункты управления и колонну российских войск
07:07
Оккупанты грабят гражданские дома в оккупированной Любимовке на Херсонщине и принудительно переселяют жителей Луганщины, - Генштаб
06:36
Аналитики посчитали, сколько военной техники потеряла Россия во время полномасштабной войны в Украине
06:03
Недалеко от столицы Южной Кореи разбился истребитель
05:39
В ВСУ прокомментировали договоренности о производстве иранских дронов на территории РФ и возможности передачи ракет
05:19
Отключение света в Украине: 21 ноября по всем регионам будут действовать плановые графики
01:57
Касим-Жомарт Токаев
Выборы президента Казахстана: по данным экзитпола, побеждает Токаев
00:52
Германия предоставила Украине новую партию военной помощи: что известно
00:30
Германия предложила Польше дополнительную систему Patriot для защиты от потенциальных ракетных обстрелов
2022, воскресенье
20 ноября
23:18
Вблизи Мелитополя прогремели три взрыва возле железнодорожной станции, - мэр
23:01
Аналитика
Сергей Згурец
Чем больше британских антидроновых систем получим, тем проще будет бороться с российскими БПЛА. Колонка Сергея Згурца
22:46
Премьеры Польши и Финляндии поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
22:09
G7
Страны G7 призывают ООН к серьезной реакции на ракетные запуски КНДР
22:00
Восстановление энергосистемы Украины ведется круглосуточно, - Зеленский
21:49
На фото Владимир Зеленский
В общей сложности на Востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV