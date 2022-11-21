Макрон обвинил Россию в антифранцузской пропаганде в странах Африки
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки
Об этом он заявил в интервью телеканалу TV5 Monde во время конференции франкоязычных стран в Тунисе, передает Reuters.
По его словам, Россия на ряд других стран пытаются реализовать свой "хищный план", чтобы навредить Франции. Для этого Кремль продвигает свою пропаганду в африканских странах.
"Я не дурак, многим инфлюэнсерам, иногда выступающим в ваших программах, платят россияне. Мы их знаем", - прокомментировал Макрон TV5 Monde.
"Ряд государств, желающих распространить свое влияние на Африку, делают это, чтобы повредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследовать определенные интересы", - добавил он.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и отметил, что страны должны объединить усилия для прекращения войны в Украине.
- Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси.
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