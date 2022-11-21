Макрон обвинил Россию в антифранцузской пропаганде в странах Африки

Об этом он заявил в интервью телеканалу TV5 Monde во время конференции франкоязычных стран в Тунисе, передает Reuters.

По его словам, Россия на ряд других стран пытаются реализовать свой "хищный план", чтобы навредить Франции. Для этого Кремль продвигает свою пропаганду в африканских странах.

"Я не дурак, многим инфлюэнсерам, иногда выступающим в ваших программах, платят россияне. Мы их знаем", - прокомментировал Макрон TV5 Monde.

"Ряд государств, желающих распространить свое влияние на Африку, делают это, чтобы повредить Франции, навредить ее языку, посеять сомнения, но прежде всего преследовать определенные интересы", - добавил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером Китая Си Цзиньпином и отметил, что страны должны объединить усилия для прекращения войны в Украине.

Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси.