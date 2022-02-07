Макрон обсудил с Байденом сдерживание эскалации РФ в преддверии встречи с Путиным
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в преддверии его визита в Москву, где лидеры государств обсудили усилия по сдерживанию военного наращивания РФ у границ Украины
Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.
"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.
Отмечается, что команды президентов договорились оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности с Украиной.
Напомним, сегодня, 7 февраля, Макрон посетит Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным, после чего на следующий день приедет в Киев.
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