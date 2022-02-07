Макрон обсудил с Байденом сдерживание эскалации РФ в преддверии встречи с Путиным

Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.



"Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.



Отмечается, что команды президентов договорились оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности с Украиной.



Напомним, сегодня, 7 февраля, Макрон посетит Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным, после чего на следующий день приедет в Киев.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb