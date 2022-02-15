Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР"
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Российской Федерации Владимира Путина не признавать "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщает CNN.
"Мы по-прежнему внимательно следим за происходящим и просим Путина не выполнять просьбу Госдумы", - сказал изданию представитель Елисейского дворца.
15 февраля Госдума России приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В ответ на это Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, к правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" . Также известно, что на этот счет Украина инициирует срочное заседание ТКГ.
- Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.
- Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой", что может остановить процесс Минских договоренностей.
- Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что возможное признание "Л/ДНР" с российской стороны является открытой эскалацией.
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