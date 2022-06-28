Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 июня
Макрон о признании РФ спонсором терроризма: "Нам не нужна какая-то квалификация, чтобы ввести санкции"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не квалифицирует Россию как государство, финансирующее терроризм
Об этом сообщает Le Figaro."Нам не нужны никакие новые определения для того, чтобы ввести новые санкции против Москвы", – ответил президент Франции на вопрос о "государственном финансировании терроризма" Россией после саммита G7.
- Напомним, после обстрелов Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию самой большой террористической организацией мира.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя обстрел ТРЦ в Кременчуге, предположил , что россияне не знают, что происходит в Украине.
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