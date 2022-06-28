Макрон о признании РФ спонсором терроризма: "Нам не нужна какая-то квалификация, чтобы ввести санкции"

Об этом сообщает Le Figaro.

Напомним, после обстрелов Кременчуга и Харькова 27 июня президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию самой большой террористической организацией мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя обстрел ТРЦ в Кременчуге, предположил , что россияне не знают, что происходит в Украине.

"Нам не нужны никакие новые определения для того, чтобы ввести новые санкции против Москвы", – ответил президент Франции на вопрос о "государственном финансировании терроризма" Россией после саммита G7.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb