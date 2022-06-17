Макрон не видит возможности договориться с Путиным о вывозе зерна из порта в Одессе
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможность договориться с Россией о вывозе зерна из одесского порта сейчас маловероятна, как альтернативу рассматривают возобновление железнодорожных маршрутов от Одессы до Дуная в Румынии
Об этом информирует Reuters .
"Мы должны поговорить с Россией о продовольственной безопасности, и это (обсуждение, – ред.) можно оправдать, связавшись с генеральным секретарем ООН, чтобы вывезти зерно из Одессы", – сказал Макрон.
Украина не может использовать свой главный глубоководный порт в Одессе из-за войны с Россией. Это привело к скачку мировых цен на продовольствие и предупреждениям ООН о голоде в бедных странах, зависящих от импортного зерна.
После визита в Киев Макрон сообщил, что рассматривается вариант экспорта украинского зерна благодаря обновлению железнодорожного маршрута от Одессы до реки Дунай в Румынии.
"Мы находимся в процессе создания своего рода пункта сообщения, откуда мы могли бы экспортировать это зерно гораздо сильнее и массовее, чем делаем это сегодня", - сказал президент Франции.
- В условиях российской блокады портов в Черном море Украина разработала логистику экспортирования зерна через Польшу и Румынию.
- 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.
- 15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". А сегодня сообщил , что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем.
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