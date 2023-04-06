Об этом и не только мировые СМИ писали 6 апреля:

The New York Times

Предлагается анализ того, как российское наступление на востоке Украины село на мель. После нескольких месяцев переброски солдат в восточную Украину прогресс России, по сути, добавляет к этому три небольших населенных пункта и часть города Бахмут, резонансное поле боя с ограниченным стратегическим значением. Для сравнения Москва в ходе зимнего наступления надеялась захватить весь Донбасс, в котором еще десятки населенных пунктов, некоторые из них гораздо больше Бахмута. Издание пишет, что для этого России придется снова и снова воспроизводить и выигрывать битвы масштаба Бахмута.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и высший лидер Китая Си Цзиньпин призвали в четверг к скорейшему возвращению к мирным переговорам, чтобы прекратить войну в Украине, но господин Си не указал, будет ли он использовать свои тесные отношения с Москвой, чтобы подтолкнуть Россию вести переговоры. В частности, Макрон сказал Си, что рассчитывает на него, чтобы "вернуть Россию к разуму и всех вернуть за стол переговоров" по Украине.

Си Цзиньпин подтвердил свою готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда будут соответствующие условия и время, но не предложил никаких временных рамок для такого разговора, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с высшим лидером Китая.

Лидер российских наемников ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что украинские силы "никуда не денутся" и продолжают сражаться в Бахмуте, добавив, что России понадобится лучшая организация и больше боеприпасов, чтобы выйти за пределы осажденного города. По его словам, украинцы "организовали оборону внутри города". "Мы пока не можем говорить о каком-либо наступлении", отметил Пригожин.

Россия превратила заседание Совета Безопасности ООН в то, что западные дипломаты назвали перевернутым показом дезинформации: она обвинила Запад в похищении украинских детей – именно то обвинение, которое Международный уголовный суд выдвинул российскому правительству. в этой связи коалиция из более чем 50 стран выступила с заявлением, в котором отметила, как Россия злоупотребляет своей властью и привилегией постоянного члена Совета Безопасности для распространения лжи.

Польша встретила Владимира Зеленского как героя и пообещала военную поддержку. Президент Украины, которого чествуют как героя-победителя, спасшего Европу от пасти России, во время своего первого официального государственного визита в Польшу заручился сильной поддержкой быстрого вступления своей страны в НАТО и подписал соглашение, открывающее путь совместного производства оружия и боеприпасов.

Кроме того, журналисты NYT отмечают, что в тысячах милях от городов, которые Россия бомбит в Украине, Китай изучает войну, наблюдая опосредованную борьбу между двумя сверхдержавами – и таким образом является источником уникальных уроков по оружию, мощи войск, разведке и сдерживанию, поскольку он готовится к потенциальной собственной войне. В частности, китайские военные аналитики тщательно исследовали борьбу за инновации и тактику, которые могли бы помочь в возможном столкновении из-за Тайваня.

А путинские артисты, которых избегают на Западе, теперь играют в Китае. Сообщается, что оркестром Мариинского театра в Пекине дирижировал российский маэстро Валерий Гергиев, от которого отстранился Запад.

Politico

Как отмечается в издании, Эмманюэль Макрон не смог растрогать Си Цзиньпина из-за войны России против Украины. Во второй день визита президента Франции лидер Китая придерживался своей старой позиции относительно полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "все стороны" имеют "обоснованную обеспокоенность безопасностью" – и не намекнул, что использует свое влияние для помощи в прекращении конфликта. Журналисты также говорят, что Макрон допустил дипломатические ошибки на пресс-конференции в Пекине.

The Washington Post

Война в Украине привела к головоломному изменению европейского нейтралитета, анализирует издание. Через четыре дня после полномасштабного вторжения России в Украину Швейцария отказалась от своей священной политики нейтралитета и присоединилась к санкциям Запада против Москвы. Отмечается, что изменение швейцарской политики, сопровождающееся изменением общественного мнения, отражает более широкий поворот в Европе, где война в Украине переделала базовую стратегическую архитектуру. Во вторник Финляндия, десятилетиями остававшаяся нейтральной, официально стала 31-м государством-членом НАТО. Швеция, хоть в настоящее время заблокирована противодействием Турции, являющейся членом Альянса, надеется в скором времени присоединиться; она также избавилась от длительной политики нейтралитета. Больше в материале.

Также предлагается мнение о том, что незаконную депортацию украинских детей следует прекратить. Даже когда российские власти депортировали тысячи детей из Украины в Россию, они не скрывали, что делали. Действительно, они кричали об этом, появляясь несколько раз в неделю на российском государственном телевидении, часто представляя это как санкционированную Кремлем кампанию по усыновлению украинских детей. Недавно Международный уголовный суд объявил, что выданы ордера на арест Путина и его уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. И скорость здесь имеет огромное значение.

Около 200 российских журналистов и активистов подписали открытое письмо с требованием немедленно освободить Эвана Гершковича, репортера Wall Street Journal, задержанного Москвой на прошлой неделе. Россия обвинила Гершковича без доказательств в шпионаже в пользу правительства США. Московский городской суд 18 апреля рассмотрит апелляцию защиты американского журналиста.

Предлагается материал о российской Лефортовской тюрьме, являющейся никогда не исчезавшим пережитком советского контроля. Американца Гершковича содержат в ней – Лефортовская тюрьма на востоке Москвы, изначально построена царской властью в 1881 году как военное пенитенциарное учреждение. Сегодня ею, в основном как следственным изолятором, пользуется преемник КГБ – Федеральная служба безопасности. Подробнее об этом читайте здесь.

The Guardian

Советник Зеленского Андрей Сибига предполагает, что Украина может быть готова обсудить с Москвой будущее Крыма, когда ее войска достигнут границы оккупированного Россией полуострова. В частности, он выразил заинтересованность Киева в переговорах, когда украинские силы достигнут админграницы региона в результате ожидаемого украинского контрнаступления, которое, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы.

Британское издание пишет, что президент Франции Эмманюэль Макрон призвал президента Китая Си Цзиньпина вернуть Россию к разуму из-за войны в Украине, когда они провели первую из встреч на высоком уровне в Пекине. Однако через несколько часов в Москве представитель правительства заявил, что не видит никаких перспектив для Китая быть посредником в конфликте в Украине и что у России нет другого пути, кроме как продолжать наступление.

Китай готов усилить стратегическое взаимное доверие с ЕС, о чем заявил президент Си Цзиньпин. В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла КНР не посылать оружие России, ведь любые поставки существенно повредят отношениям Европейского Союза с Пекином. Сообщается также, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетит Китай 13-15 апреля.

Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко для обсуждения расширения экономического сотрудничества и укрепления оборонных связей между двумя странами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшних переговорах пара не обсуждала размещение стратегического ядерного оружия.

Кремль также отметил, что Россия принимает меры для "обеспечения нашей безопасности" и защитил свое решение разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на комментарии генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что совместное заявление России и Китая, в котором страны не должны размещать ядерное оружие за пределами своих границ, являются "пустыми обещаниями".

Украинский государственный производитель оружия "Укроборонпром" заявил, что начнет совместное производство 125-мм снарядов для танков советских времен с польским производителем оружия Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Польша станет вторым государством-членом НАТО, которое поможет Украине производить боеприпасы.

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Грецию с визитом, где ему пообещали больше поставок артиллерии и боеприпасов к стрелковому оружию, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и дополнительные боевые машины пехоты советских времен БМП.

Губернатор Брянской области России Александр Богомаз сообщил, что российские вооруженные формирования предотвратили попытку прорыва на территорию региона группы диверсантов.

BBC

Издание рассказывает о цене войны в Украине для одного русского полка. Речь идет о 331-м гвардейском парашютно-десантном полке, который часто называют Костромским воздушно-десантным полком, ставшим предметом расследований журналистов BBC вскоре после вторжения в феврале прошлого года. Они показали цену, уплаченную полком и его родной общиной. Журналистам удалось подтвердить 39 смертельных исходов к апрелю прошлого года, 62 - к концу июля, а сейчас количество достигло 94.

CNN

Украина видит слабые места России и готовится нанести ответный удар, говорится в анализе СМИ. "Выдержите шторм, истощите врага, а затем нанесите ответный удар". Это была мантра украинских военных на протяжении многих месяцев, которую повторяют чиновники США и НАТО с зимы. Можно ли его выполнить, и если да, то где, когда и чем? Возможно, даже сами украинцы еще не знают, говорят журналисты, но они отдают себе отчет, что это будет решающая страница конфликта.

Какой день был самым плохим для президента России Владимира Путина с момента его неспровоцированного полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году? Таким вопросом задается автор статьи, и отвечает, что невозможно выбрать один, но вторник, 4 апреля 2023 года, должен занять первое место в списке. Эта дата навсегда останется в истории – день, когда Финляндия присоединилась к НАТО.

Представители нескольких западных стран покинули заседание Организации Объединенных Наций в знак протеста в среду во время выступления российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив ее в распространении дезинформации о войне в Украине. Россиянка виртуально появилась на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, которое Москва созвала для обсуждения того, что она назвала эвакуацией украинских детей из зоны конфликта. 1 апреля Россия заняла ротационное председательство в Совбезе.

"Самым главным приоритетом" Пекина является добиваться прекращения огня и положить конец войне в Украине, заявил президент Китая Си Цзиньпин главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону во время их встречи. Си подчеркнул, что война в Украине не является конфликтом между Китаем и Европой.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия и Беларусь будут продолжать развивать военное сотрудничество на фоне "сложной международной ситуации" и "возрастающего напряжения" на их внешних границах. При этом белорусский лидер сказал, что он согласен с замечаниями президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что ни одна страна не может размещать ядерное оружие на территории другой страны и убежден, что идеологическое противостояние между Востоком и Западом не ослабнет "даже после того, как пушки умолкнут" в Украине.

Gazeta Wyborcza

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью изданию сказал, что Украина борется не за то, чтобы быть в зоне влияния России, а за то, чтобы вступить в НАТО и ЕС, которые польские власти не уважают и которым не верят. Неужели это так плохо для Украины, что мы хотим, чтобы она присоединилась к Четвертому Рейху, забирающему суверенитет государств-членов, задается вопросом экс-чиновник.

Немецкие газеты о визите Зеленского в Польшу писали, что он прибыл в критический момент. В целом комментаторы отметили противоречия в подходе Польши к ЕС, сложную историю и споры относительно восстановления Украины.

Кроме того, предлагается анализ визита президента Владимира Зеленского в Польшу в среду, что, как считает автор, является очень сильным сигналом того, что Польша и свободный мир не оставят Украину пока ее борьба с российской агрессией не закончится. Но были и стычки – и с польской стороны. В общем, речь идет о плюсах и минусах поездки Зеленского в Варшаву.

Издание также пишет, что россияне возобновляют штурм Бахмута и близлежащих городов. Украинцы атаковали русскую базу в Мелитополе. Киев допускает возможность переговоров о будущем Крыма – после того, как украинские войска выйдут на его границу. Больше в материале.

Политолог, руководитель Центра либеральных стратегий в Софии и преподаватель Института наук о человеке в Вене Иван Крастев размышляет о том, что будет означать украинская победа. Кто первый моргнет – так можно охарактеризовать стратегию Кремля, заставляющего Запад выжидать. Но с Россией в Европе покончено для поколений – никто уже не верит, что она может многое предложить.

Также издание сообщает, что митрополит Савва обеспокоен "гонениями" на Украинскую православную церковь Московского патриархата. Собор Епископов Польской Церкви "выразил сожаление по поводу раскола мирового Православия, усиленного нынешним положением Церкви в Украине". Об этом сообщила канцелярия православного митрополита Варшавского и всей Польши архиепископа Саввы, который несколькими днями ранее вступился за монахов, связанных с московским патриархатом.