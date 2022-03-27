Макрон не поддержал высказывание Байдена о "мяснике" Путине

Об этом Макрон заявил в интервью телеканалу France 3, сообщает DW .



"Я бы не использовал эти слова", – сказал президент Франции.



Макрон подчеркнул, что "нужно сделать все, чтобы не допустить обострения ситуации", если есть надежда остановить войну России в Украине.



По его словам, он видит свою задачу как "достижение сначала прекращения огня, а затем полного вывода [российских] войск дипломатическими средствами".



"Если мы хотим это сделать, мы не можем приводить к эскалации ни словами, ни действиями", – сказал Макрон.



Напомним, 26 марта в Варшаве Байден назвал Путина "мясником" и добавил, что "этот человек не может оставаться у власти". Позже Белый дом заявил, что США не призывают к смене режима в России.

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