Макрон не исключает поставку Украине истребителей, но не в ближайшие недели
Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели"
Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление Макрона.
"Я ничего не исключаю, но это не отвечает сегодняшним требованиям", – сказал он.
По словам французского президента, истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели", потому что нужно отдавать приоритет видам оружия, которые более "полезнее" и "быстрее".
К более "полезным" и "быстрым" вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.
Поставка артиллерийских пушек, по словам президента, будет активизирована, что поможет Украине отражать российское наступление и в дальнейшем начать собственное контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.
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