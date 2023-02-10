Макрон не исключает поставку Украине истребителей, но не в ближайшие недели

Об этом сообщает France24 со ссылкой на заявление Макрона.

"Я ничего не исключаю, но это не отвечает сегодняшним требованиям", – сказал он.

По словам французского президента, истребители Украины "ни в коем случае" не поставят "в ближайшие недели", потому что нужно отдавать приоритет видам оружия, которые более "полезнее" и "быстрее".

К более "полезным" и "быстрым" вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

Поставка артиллерийских пушек, по словам президента, будет активизирована, что поможет Украине отражать российское наступление и в дальнейшем начать собственное контрнаступление. По словам Макрона, он будет работать над этим в ближайшие дни.