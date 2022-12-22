Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным"

Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, вступление Украины в Североатлантический альянс в Кремле будет рассматриваться "как конфронтация".

"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она одверглась агрессии со стороны России", - заявил французский лидер.

Также он отметил необходимость предоставления "гарантий безопасности" России после завершения войны.

"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров", - добавил Макрон.

Ранее президент Франции Макрон уже заявлял о необходимости гарантий безопасности России.

В МИД Польши заявили, что Россия не нуждается в каких-либо гарантиях безопасности, в то время как в них нуждается Европа.

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