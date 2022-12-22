Макрон назвал вступление Украины в НАТО "маловероятным"
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает вступление Украины в НАТО маловероятным. В то же время он в очередной раз заявил о необходимости "гарантий безопасности" для РФ
Об этом сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, вступление Украины в Североатлантический альянс в Кремле будет рассматриваться "как конфронтация".
"С этой Россией такое трудно представить… Но вступит ли Украина в НАТО - что не является наиболее вероятным сценарием - или нет, ей нужно предоставить гарантии безопасности, тем более что она одверглась агрессии со стороны России", - заявил французский лидер.
Также он отметил необходимость предоставления "гарантий безопасности" России после завершения войны.
"В конце потребуется всем садиться за стол переговоров", - добавил Макрон.
- Ранее президент Франции Макрон уже заявлял о необходимости гарантий безопасности России.
- В МИД Польши заявили, что Россия не нуждается в каких-либо гарантиях безопасности, в то время как в них нуждается Европа.
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