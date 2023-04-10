Об этом он рассказал в интервью после однодневного государственного визита в Пекин, передает Politico .

Эмманюэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине в прошлый четверг. Встреча состоялась на фоне растущей угрозы военного решения "тайваньского вопроса".

По словам французских чиновников, сопровождавших президента Франции, он, похоже, занял более примирительную позицию, чем США или Европейский Союз.

Если Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что стабильность в Тайванском проливе имеет первостепенное значение, а угроза применения силы для изменения статус-кво неприемлема, то слова Макрона, которые приводит Politico, следующие: "Европейцы не могут разрешить кризис в Украине; как мы можем достоверно сказать по Тайваню: "Берегитесь, если вы сделаете что-то не так, мы будем там"? Если вы действительно хотите усилить напряженность, то вы это сделаете таким образом", - сказал он.

В интервью на борту самолета, при возвращении из Китая, Макрон в очередной раз упомянул о теории "стратегической автономии" Европы.

По его словам, "большой риск", с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она "оказывается в кризисе, который не является нашим, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".

Следует отметить, что именно на концепцию стратегической автономии Макрона нередко ссылаются китайские чиновники в отношениях с европейскими странами.

"Парадокс заключается в том, что охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который европейцы должны ответить… в наших ли интересах ускорить кризис на Тайване? Нет. Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями и следовать примеру американской повестки дня и чрезмерной реакции Китая", — сказал Макрон.

Он также предложил Европе противостоять давлению, уменьшить свою зависимость от США в вопросах оружия и энергетики и – от "экстерриториальности доллара США" (последнее является ключевой политической целью как Москвы, так и Пекина). И выразил обеспокоенность, что из-за усиления напряженности между двумя супердержавами у Европы не будет времени и ресурсов для финансирования стратегической автономии, и это превратит ее в вассала.