Об этом сообщает Le Figaro.

"Россия – одна из последних колониальных империй… и решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы отстаивать свои интересы", – заявил Макрон.

На брифинге совместно с президентом Бенина, в рамках своего африканского турне, Эмманюэль Макрон сравнил вторжение России в Украину с имперскими войнами прошлых веков.

"Это война за территории, которые, как до сих пор думали, уже исчезли с европейского континента. Это война, как в начале XX, в XIX веке", - сказал Макрон, заметив, что африканские народы сами имели такой опыт.

26 июля Макрон обратился в страны Африки с призывом помочь Украине. По его словам, позиция африканцев относительно войны РФ против Украины лицемерна.

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