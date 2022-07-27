Макрон назвал Россию "одной из последних колониальных империй"
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию "одним из последних имперских колониальных государств" в современном мире, говоря о ее войне против Украины
Об этом сообщает Le Figaro.
"Россия – одна из последних колониальных империй… и решила вторгнуться в соседнюю страну, чтобы отстаивать свои интересы", – заявил Макрон.
На брифинге совместно с президентом Бенина, в рамках своего африканского турне, Эмманюэль Макрон сравнил вторжение России в Украину с имперскими войнами прошлых веков.
"Это война за территории, которые, как до сих пор думали, уже исчезли с европейского континента. Это война, как в начале XX, в XIX веке", - сказал Макрон, заметив, что африканские народы сами имели такой опыт.
- 26 июля Макрон обратился в страны Африки с призывом помочь Украине. По его словам, позиция африканцев относительно войны РФ против Украины лицемерна.
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