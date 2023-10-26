Макрон назвал ошибкой масштабную наземную операцию Израиля в Газе
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что проведение масштабной наземной операции Израилем в Секторе Газа было бы ошибкой
Об этом сообщает France 24.
Французский лидер отметил, что такая операция нанесет ущерб гражданскому населению и не будет гарантировать Израилю долгосрочную безопасность.
"Если это массированное вторжение, ставящее под угрозу жизнь гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому, что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", - заявил Макрон.
Также он заявил, что в течение следующих 48 часов отправит корабль ВМС Франции к берегам Газы для поддержки местных больниц.
- Франция находится в состоянии повышенной готовности с 13 октября после того, как во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены. Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах Акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
- Позже пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея в сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
- 18 октября во Франции были эвакуированы пассажиры шести аэропортов. В них поступили сообщения о заминировании. Кроме того, прошла эвакуация посетителей Версальского дворца.
- 21 октября посетителей Версальского дворца эвакуировали шестой раз за неделю: в полицию поступило сообщение о заминировании .
- 22 октября Версальский дворец под Парижем был эвакуирован из соображений безопасности в полдень в воскресенье седьмой раз за последние восемь дней, и снова открылся через два часа после проверки.
- 23 октября министр транспорта Франции Клеман Бон объявил об усилении безопасности в аэропортах Парижа и на железнодорожных вокзалах в связи с волнами фейковых сообщений о заминировании.
- Президент Франции Макрон во время своего визита в Израиль заявил , что Франция не покинет страну в борьбе с ХАМАСом, но в то же время предостерег от рисков регионального конфликта.
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