Макрон назвал ошибкой масштабную наземную операцию Израиля в Газе

Об этом сообщает France 24.

Французский лидер отметил, что такая операция нанесет ущерб гражданскому населению и не будет гарантировать Израилю долгосрочную безопасность.

"Если это массированное вторжение, ставящее под угрозу жизнь гражданских, то я думаю, что это ошибка…и для Израиля, потому что оно вряд ли защитит Израиль в долгосрочной перспективе и потому, что оно несовместимо с уважением к гражданскому населению", - заявил Макрон.

Также он заявил, что в течение следующих 48 часов отправит корабль ВМС Франции к берегам Газы для поддержки местных больниц.