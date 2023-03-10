Макрон назначил спецпосланника по вопросам помощи и восстановления Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил экс-вице-президента ЕБРР по политике и партнерствам Пьера Хайльбронна спецпосланником по вопросам помощи и восстановления Украины
Об этом в твиттере пишет Пьер Хайльбронн.
"Для меня чрезвычайная честь получить доверие президента Эмманюэля Макрона, который назначил меня Специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я буду стремиться координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - написал Хайльбронн.
- Зеленский во время визита 9 февраля в Великобританию подписал "Лондонскую декларацию", направленную на углубление поддержки и содействия восстановлению Украины. Также 27 февраля президент Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Украину министром финансов США Джанет Еллен. Обсудили восстановление и компенсацию от РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 39.8Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное