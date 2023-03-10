Макрон назначил спецпосланника по вопросам помощи и восстановления Украины

Об этом в твиттере пишет Пьер Хайльбронн.

"Для меня чрезвычайная честь получить доверие президента Эмманюэля Макрона, который назначил меня Специальным посланником по вопросам помощи и восстановления Украины. Учитывая этот огромный вызов, я буду стремиться координировать и активизировать усилия Франции по восстановлению Украины", - написал Хайльбронн.