Об этом он сказал в интервью France Inter.

Макрон заявил, что Франция будет и дальше идти по дипломатическому пути, особенно с людьми и странами, имеющими другие взгляды.

"Дипломатия – это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу", - заявил французский президент.

На вопрос о том, готов ли Макрон и дальше продолжать диалог с Путиным и Райси, он ответил утвердительно.

"Да, необходимо продолжать диалог", – сказал Макрон.

Макрон выступил за мирные переговоры между Украиной и Россией, но только на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.

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