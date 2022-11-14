Макрон настаивает на необходимости диалога с президентами России и Ирана
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с президентами России и Ирана – Владимиром Путиным и Ибрагимом Райси
Об этом он сказал в интервью France Inter.
Макрон заявил, что Франция будет и дальше идти по дипломатическому пути, особенно с людьми и странами, имеющими другие взгляды.
"Дипломатия – это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу", - заявил французский президент.
На вопрос о том, готов ли Макрон и дальше продолжать диалог с Путиным и Райси, он ответил утвердительно.
"Да, необходимо продолжать диалог", – сказал Макрон.
- Макрон выступил за мирные переговоры между Украиной и Россией, но только на условиях Киева и в то время, когда это будет удобно Украине.
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