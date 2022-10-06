Об этом сообщают в BFMTV со ссылкой на заявление Макрона.

"Мы собираемся внедрить систему, согласно которой на газ, использующийся нами для производства электроэнергии, будет установлен на потолок цен, что позволит снизить цену на производимую электроэнергию", - заявил он.

Макрон заверил, что "убедит других европейцев" не позднее заседания Европейского совета 20 и 21 октября в Брюсселе.

По словам Макрона, это будет способствовать тому, чтобы до "конца октября, начала ноября" цены находились "в районе, который является гораздо более приемлемым и разумным".

Европейская комиссия заявила в среду, что готова рассмотреть ограничение цен на газ на европейском рынке, чтобы справиться с ростом счетов за электроэнергию, вызванным войной России против Украины. Большинство европейских стран, включая Францию. Италию и Польшу – за такой механизм. Евросоюз должен обсудить это на днях на неформальном саммите в Праге.

Германия, которая была наиболее зависимой от российского газа страной, и другие европейские государства пока отвергли идею потолка цен на оптовом рынке газа.

"Помимо этого, мы собираемся ввести европейские механизмы финансирования солидарности, как мы это сделали во время кризиса COVID, чтобы предотвратить взрыв европейского рынка в этом кризисе", - сказал Макрон.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ. Среди главных ограничений – установление предельной цены на нефть. Дополнительные экспортные ограничения направлены на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор. Также добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток.