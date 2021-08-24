Макрон намерен посетить Украину, - Кулеба

Об этом он заявил во время брифинга с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дриан.

"Мы ждем с нетерпением визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину. И министр Ле Дриан подтвердил намерение президента Макрона осуществить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений", - заявил Кулеба.



Ле Дриан надеется, что президент Франции совершит визит в Украину до конца текущего года.