Макрон накануне разговора с Зеленским обсудил с Путиным Украину, - Кремль

Об этом идет речь на официальном сайте Кремля.



Пресс-служба сообщает, что президенты обсудили ситуацию в Украине. В частности, Путин пожаловался Макрону на то, что Украина якобы нарушает Минские договоренности и "намеренно обостряет обстановку на линии столкновения за попустительство ряда западных стран". Также, по мнению Путина, для России представляет опасность то, что в Украину поставляется современное вооружение.



Кроме того, президент РФ попросил "юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на Восток".



В ходе разговора лидеры обеих стран обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию на границе Европейского Союза с Беларусью.

Напомним, 9 декабря Макрон заявил , что планирует контакты с Зеленским и Путиным.