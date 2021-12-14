Макрон накануне разговора с Зеленским обсудил с Путиным Украину, - Кремль
Во вторник, 14 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
Об этом идет речь на официальном сайте Кремля.
Пресс-служба сообщает, что президенты обсудили ситуацию в Украине. В частности, Путин пожаловался Макрону на то, что Украина якобы нарушает Минские договоренности и "намеренно обостряет обстановку на линии столкновения за попустительство ряда западных стран". Также, по мнению Путина, для России представляет опасность то, что в Украину поставляется современное вооружение.
Кроме того, президент РФ попросил "юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться на Восток".
В ходе разговора лидеры обеих стран обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию на границе Европейского Союза с Беларусью.
- Напомним, 9 декабря Макрон заявил , что планирует контакты с Зеленским и Путиным.
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