Макрон может приехать в Украину

Об этом сообщает BFM .

По словам представительницы МИД Франции Анн-Клер Лежандр, для этого должны сложиться необходимые факторы.

"Президент Франции не исключает визита в Киев. Сейчас нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", – сказала политик.

О каких факторах говорит Лежандр – неизвестно.

Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок 24 апреля. Во втором туре он набрал 58,55% и опередил Марин Ле Пен, за которую проголосовали 41,45% избирателей.

25 апреля было объявлено, что Макрон был переизбран президентом Франции .

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