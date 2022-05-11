Макрон может приехать в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Киев
Об этом сообщает BFM .
По словам представительницы МИД Франции Анн-Клер Лежандр, для этого должны сложиться необходимые факторы.
"Президент Франции не исключает визита в Киев. Сейчас нет практических факторов, которые могут способствовать этому визиту", – сказала политик.
О каких факторах говорит Лежандр – неизвестно.
Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок 24 апреля. Во втором туре он набрал 58,55% и опередил Марин Ле Пен, за которую проголосовали 41,45% избирателей.
- 25 апреля было объявлено, что Макрон был переизбран президентом Франции .
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