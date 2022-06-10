Макрон может посетить Киев после решения ЕС по статусу кандидата для Украины, - CNN

Об этом пишет CNN.

"Мы ждем, пока комиссия даст свое заключение о решении предоставить Украине статус кандидата. По этим параметрам мы будем определять время визита",- сообщил журналистам анонимный источник.

Издание сообщает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, страну посетили многие западные лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Но Макрон еще не посетил Киев, несмотря на активную роль, которую он играл во время кризиса, пишет CNN. Добавляют, что украинские лидеры подвергли критике Макрона за высказывания, в которых он сказал, что "мы не должны унижать Россию", чтобы продолжить дипломатию.

3 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россию не нужно унижать, чтобы по завершении войны можно было вывести ее из изоляции.

4 июня Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил Макрону. Он призвал мир сосредоточиться на том, чтобы поставить Россию на место, а не на том, как избежать ее "унижения".

7 июня Владимир Зеленский отреагировал на призывы французского президента. "Нас никто не унижает, нас убивают - мы будем отвечать тем же", - сказал он.

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