Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Об этом сообщает France 24 .

В 2006 году, после того, как у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом, Путин получил орден Почетного легиона. Это самая высокая награда Франции за гражданские заслуги. Впрочем, после 24 февраля 2022 года связи между странами ухудшились. Также после начала полномасштабного вторжения Европейский Союз ввел против РФ экономические санкции.

В среду, 8 февраля, Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. В то же время Путина официально не лишили этой награды.

Так после саммита ЕС в Брюсселе Макрон заявил, что вопрос о медали Путина является "символическим, но важным". По его мнению, хоть он и имеет право лишить российского президента этой награды, это решение пока не принято.

"Это не то решение, которое я принял сегодня", – сказал президент Франции.

Он добавил, что такие решения "всегда связаны с содержанием". Поэтому, по его словам, "нужно выбрать правильное время для их принятия".