Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

10 февраля, 2023 пятница
13:49
Мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности лишения президента России Владимира Путина ордена Почетного легиона

Об этом сообщает France 24 .

В 2006 году, после того, как у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом, Путин получил орден Почетного легиона. Это самая высокая награда Франции за гражданские заслуги. Впрочем, после 24 февраля 2022 года связи между странами ухудшились. Также после начала полномасштабного вторжения Европейский Союз ввел против РФ экономические санкции.

В среду, 8 февраля, Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почётного легиона. В то же время Путина официально не лишили этой награды.

Так после саммита ЕС в Брюсселе Макрон заявил, что вопрос о медали Путина является "символическим, но важным". По его мнению, хоть он и имеет право лишить российского президента этой награды, это решение пока не принято.

"Это не то решение, которое я принял сегодня", – сказал президент Франции.

Он добавил, что такие решения "всегда связаны с содержанием". Поэтому, по его словам, "нужно выбрать правильное время для их принятия".

  • Напомним, 8 февраля Зеленский прибыл во Францию, где встретился с Макроном и Шольцом.
  • В тот же день Эмманюэль Макрон наградил Владимира Зеленского орденом Почетного легиона.
Новости
Россия
Франция
Владимир Путин
война с Россией
Эммануэль Макрон
Читайте также:
10 февраля, 2023 пятница
По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой в Польше: говорили о предстоящем саммите НАТО и военной поддержке
9 февраля, 2023 четверг
В Кремле отреагировали на возможные поставки истребителей Украине
10 февраля, 2023 пятница
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.49
    Покупка 39.49
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.91
    Продажа 42.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 февраля
14:49
Зеленский о массированной российской атаке по Украине: сегодняшние ракеты – вызов НАТО, это террор, который можно и нужно остановить
14:42
РФ дальше атакует дома в Херсоне из артиллерии: пожилая женщина получила осколочные ранения
14:40
Курс валют в Украине на 10 февраля: цены в обменниках
14:37
PR
Новый "яблочный" планшет – для работы, обучения и развлечений
14:31
Из-под завалов землетрясения в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына
14:28
ЕС ускорит обеспечение Украины военной техникой и средствами ПВО, - Мишель о массированных ракетных обстрелах 10 февраля
14:21
Силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, выпущенной Россией по Украине 10 февраля
14:14
Новости компаний
Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от “Фундации Течия” и Олега Крота
14:01
OPINION
Украинский бизнес существенно ухудшил ожидания
13:58
Россияне снова обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины по артиллерии
13:57
Обновлено
Свет
В шести областях Украины есть попадание по объектам тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры
13:49
В Литве на радары для Украины собрали уже почти €7 млн
13:48
Китай нам не друг. Почему Пекин не хочет победы Украины в войне с РФ
13:43
"Кришевал" игорный бизнес в Киеве за $1,2 тыс. в месяц: детективу БЭБ сообщили о подозрении
13:41
Вадим Пристайко
"Не хотел бы готовить РФ к тому, что ее ждет": посол в Британии заявил, что украинских пилотов уже учат управлять западными самолетами
13:39
Эксклюзив
Одной из важнейших составляющих подготовки украинских пилотов к западной технике является усвоение английского авиационного языка, - капитан ВСУ Лось
13:32
Обновлено
Залужный: Две российские ракеты "Калибр" пролетели над территорией Молдовы и Румынии во время массированной атаки на Украину. В Румынии возразили
13:31
Обновлено
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
13:14
Землетрясение в Турции и Сирии: спасена семья, находившаяся под завалами более 100 часов
13:08
Первая партия американских боевых машин Bradley для Украины прибыла в Германию
13:02
МИД Молдовы вызвал российского посла из-за пролета ракеты в воздушном пространстве страны
12:41
Маасикас о массированном ракетном обстреле Украины 10 февраля: это реакция на успешные визиты Зеленского в ЕС.
12:34
Украина вернула тела 61 погибшего защитника
12:11
Нардепу от ОПЗЖ Волошину объявили подозрение в госизмене
12:07
OPINION
Не очаровывайтесь мыльными пузырями. Не творите кумиров
11:50
Прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян сообщили о подозрении
11:20
Участники Мюнхенской конференции по безопасности обсудят военные преступления РФ в Украине
11:14
Британская разведка: Россия имеет тактические успехи в двух ключевых участках фронта
11:01
Войска РФ ночью обстреляли железнодорожный вокзал Херсона
10:04
По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой в Польше: говорили о предстоящем саммите НАТО и военной поддержке
10:04
OPINION
Теперь мы становимся "своими" для Запада
10:01
ЕС
ЕС активизирует работу по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины
09:39
Ночью Воздушные силы сбили 5 вражеских "калибров" и 5 "шахедов"
09:26
В Центральный аппарат Гостаможни и 8 региональных таможен пришли с обысками
09:18
F-16
Нидерланды подтвердили, что Украина подала запрос на поставку истребителей F-16
08:56
За сутки РФ потеряла в Украине 730 военных, 3 танка, 3 БПЛА и средство ПВО
08:49
Генштаб: враг в дальнейшем ведет наступательные действия на 5 направлениях, ВСУ отразили атаки вблизи 12 населенных пунктов
08:16
Республиканцы в Конгрессе США зарегистрировали "Резолюцию об усталости от Украины"
08:06
В ОК "Юг" предупредили, что враг может готовить обстрел Украины: РФ вывела в Черное море ракетоносители
08:00
OPINION
Антироссийская олимпийская коалиция: кремлевские гении выбрали побольше ложку для дерьма
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV