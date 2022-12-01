Макрон лично работает над подготовкой "энергетического Рамштайна" для Украины, - посол Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон лично работает над подготовкой конференции по помощи Украины, которая вскоре состоится в Париже
Об этом сказал чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен во время Киевского форума безопасности , основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Сегодня Украина страдает от российских ударов по критической инфраструктуре, являющейся военным преступлением", - сказал он.
Этьен де Понсен отметил, что 13 декабря в Париже состоится конференция по помощи Украине в противодействии таким ударам России и борьбе с их последствиями.
"Наш президент работает каждый день лично над подготовкой этой конференции", - сообщил посол Франции.
Он отметил, что будут определены 5 приоритетов: электроэнергетика, качество воды, здравоохранение, транспортная инфраструктура и экономика.
"Мы должны создать координационный механизм, некий Рамштайн для энергетики", - сказал Этьен де Понсен.
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