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Макрон хочет, чтобы Китай помог посадить Украину и РФ за стол переговоров, – Bloomberg

18 апреля, 2023 вторник
12:09
Война с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Стало известно, что французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ван И, чтобы создать структуру, которая может быть использована в качестве основы для предстоящих переговоров.

Отмечается, что по плану Франции Украина и РФ должны начать переговоры уже этим летом, если "все будет хорошо".

Во время своей недавней поездки в Китай Макрон не достиг своей цели – убедить лидера КНР Си Цзиньпиня поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они до сих пор не общались с начала полномасштабной войны. Макрон также разозлил союзников в прошлом году, сказав, что Запад не должен "унижать" Россию.

Представитель офиса Макрона подтвердил, что Бонн планирует поговорить с Ван И, но отказался комментировать подробности, добавив, что союзники Франции были проинформированы о любой французской инициативе. Отвечая на вопрос, МИД Китая заявил, что не знает об источнике информации.

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Любые предстоящие переговоры будут зависеть от нескольких условий, в частности, успешного весеннего наступления Украины, которое, по мнению людей, поставит Киев в позицию силы во время любых переговоров.

Также добавляется, что некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на любое украинское контрнаступление возлагаются опасно высокие ожидания, которые могут оказаться недостаточно решающими для того, чтобы Украина уволила все территории, оккупированные Россией. Более реалистичной целью является наступление на 30 км вперед на юге. Это позволило бы разместить артиллерию Украины в зону действия российских линий поставок и создало условия для более глубокого прорыва в 2024 году.

Ранее Макрон заявлял, что видит важную роль в Китае и что благодаря своим отношениям с Россией КНР могла бы "вернуть Москву к разуму". Однако пока Пекин не показал признаков того, что он готов давить на Москву, чтобы она вывела войска.

По словам источников, план Макрона будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины, направленные на сдерживание России от будущих актов агрессии.

  • Политики Германии и Чехии подвергли критике слова Макрона относительно зависимости Европы от США.
  • В МИД Польши заявили , что слова Макрона о Европе и США свидетельствуют о неправильной оценке действительности.
Мир
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Франция
Эмманюэль Макрон
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