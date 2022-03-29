Макрон к Путину: оплата за газ в рублях невозможна

Об этом заявили журналистам в Елисейском дворце, передает Reuters.



"Франция против платы в рублях", – сказал чиновник Администрации президента Франции.

Макрон подтвердил свою готовность осуществить гуманитарную миссию в Мариуполе, сказал чиновник, но добавил, что условия для этого пока не созданы.

Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.

27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями.

В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями