Макрон к Путину: оплата за газ в рублях невозможна
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо
Об этом заявили журналистам в Елисейском дворце, передает Reuters.
"Франция против платы в рублях", – сказал чиновник Администрации президента Франции.
Макрон подтвердил свою готовность осуществить гуманитарную миссию в Мариуполе, сказал чиновник, но добавил, что условия для этого пока не созданы.
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубли.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями.
- В Кремле продолжили настаивать, чтобы европейские потребители платили за российский газ рублями
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