Макрон и Си Цзиньпин встретились в Китае
Президента Франции Эмманюэля Макрона в четверг, 6 апреля, принял в Пекине его китайский коллега Си Цзиньпин. Французский лидер прибыл в Китай днем ранее
Об этом пишет Ouest France.
"Си Цзиньпин поздравил Макрона на огромной красной дорожке перед тем, как на площади Тяньаньмэнь зазвучала Марсельеза (гимн Франции – ред.), – отмечает издание.
"Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы привести Россию в чувство и чтобы все сели за стол переговоров", - обратился Макрон к Си.
Также французский лидер хочет поговорить со своим китайским коллегой о бизнесе, климате, биоразнообразии и продовольственной безопасности.
Напомним, что 6 апреля Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыли в Китай , где на встрече с Си Цзиньпином будут говорить, в частности, и об Украине.
- 5 апреля Макрон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились попытаться привлечь Китай к окончанию войны в Украине.
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