Об этом пишет Ouest France.

"Си Цзиньпин поздравил Макрона на огромной красной дорожке перед тем, как на площади Тяньаньмэнь зазвучала Марсельеза (гимн Франции – ред.), – отмечает издание.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы привести Россию в чувство и чтобы все сели за стол переговоров", - обратился Макрон к Си.

Также французский лидер хочет поговорить со своим китайским коллегой о бизнесе, климате, биоразнообразии и продовольственной безопасности.

Напомним, что 6 апреля Эмманюэль Макрон и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыли в Китай , где на встрече с Си Цзиньпином будут говорить, в частности, и об Украине.