Макрон и Шольц провалили план капитуляции Украины, теперь Путин делает ставку на Эрдогана, - Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц провалили план капитуляции Украины, поэтому теперь президент России Путин делает ставку на лидера Турции Эрдогана
Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Первое наступление Путина с целью достичь украинской капитуляции провалилось 16 июня, когда с путинской по сути миссией приехали три европейских лидера – Макрон, Драги и Шольц с так называемым итальянским планом. Их ткнули носом в Ирпень, в военные преступления путинского режима. Они даже не осмелились озвучить план. Все, Путин эту троицу уже выбросил из своего рассмотрения, сейчас вся ставка делается на Эрдогана", - отметил Пионтковский.
Политолог добавил, что президент Турции начал говорить темниками Кремля, которыми раньше пользовался президент Франции.
"Обратите внимание, как Эрдоган начинает повторять тот же кремлевский темничек, как месяц назад Макрон: не надо унижать Путина, дайте Путину шанс, дайте Путину возможность спасти лицо, Запад неправильно говорит с Россией. Эрдоган взял на себя миссию продолжить дело Макрона и Шольца и попытаться добиться капитуляции Украины через так называемое прекращение огня, которое, во-первых, фиксирует большие территории под контролем России, во-вторых, позволяет Путину представить своему глубинному народу произошедшее как победу", - отметил Андрей Пионтковский.
- 25 июля стало известно, что Реджеп Эрдоган заявил, что относится к Путину как к другу, а западные политики неправильно относятся к президенту России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное