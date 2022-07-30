Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Первое наступление Путина с целью достичь украинской капитуляции провалилось 16 июня, когда с путинской по сути миссией приехали три европейских лидера – Макрон, Драги и Шольц с так называемым итальянским планом. Их ткнули носом в Ирпень, в военные преступления путинского режима. Они даже не осмелились озвучить план. Все, Путин эту троицу уже выбросил из своего рассмотрения, сейчас вся ставка делается на Эрдогана", - отметил Пионтковский.

Политолог добавил, что президент Турции начал говорить темниками Кремля, которыми раньше пользовался президент Франции.

"Обратите внимание, как Эрдоган начинает повторять тот же кремлевский темничек, как месяц назад Макрон: не надо унижать Путина, дайте Путину шанс, дайте Путину возможность спасти лицо, Запад неправильно говорит с Россией. Эрдоган взял на себя миссию продолжить дело Макрона и Шольца и попытаться добиться капитуляции Украины через так называемое прекращение огня, которое, во-первых, фиксирует большие территории под контролем России, во-вторых, позволяет Путину представить своему глубинному народу произошедшее как победу", - отметил Андрей Пионтковский.

25 июля стало известно, что Реджеп Эрдоган заявил, что относится к Путину как к другу, а западные политики неправильно относятся к президенту России.

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