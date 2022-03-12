Макрон и Шольц после разговора с Путиным обсудили с Зеленским перспективы мирного урегулирования и преступления РФ
После разговора с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц позвонили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому
Об этом сообщил Зеленский в своем Twitter.
"Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны сообща остановить агрессора", - написал президент.
- Напомним, в разговоре с лидерами Германии и Франции 12 марта президент РФ обвинил украинские силы в "нарушении норм международного права".
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