Макрон и Шольц после разговора с Путиным обсудили с Зеленским перспективы мирного урегулирования и преступления РФ

Об этом сообщил Зеленский в своем Twitter.



"Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениях РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны сообща остановить агрессора", - написал президент.

Напомним, в разговоре с лидерами Германии и Франции 12 марта президент РФ обвинил украинские силы в "нарушении норм международного права".