Макрон и Путин заключили соглашение о деэскалации вокруг Украины, - The Financial Times

Об этом пишет The Financial Times .



Ссылаясь на официальные лица Франции, издание пишет, что РФ "не будет осуществлять новых военных инициатив". Российские власти ожидают одобрения этого решения от США.



Кроме того, Россия согласилась на участие в переговорах по развертыванию своей армии.



Также Владимир Путин обязался вывести из Беларуси до 30 тыс. военных РФ, которых отправили туда в рамках совместных российско-белорусских учений "Союзная решительность-2022".



По информации The Financial Times, эти темы будут подниматься на дальнейших переговорах, во время которых Франция и Россия планируют заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

Напомним, после переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил , что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности.

