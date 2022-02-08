Макрон и Путин заключили соглашение о деэскалации вокруг Украины, - The Financial Times
Президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились о снижении напряжения вокруг ситуации в Украине и выводе из Беларуси российских военных, вовлеченных в учения "Союзная решимость-2022"
Об этом пишет The Financial Times .
Ссылаясь на официальные лица Франции, издание пишет, что РФ "не будет осуществлять новых военных инициатив". Российские власти ожидают одобрения этого решения от США.
Кроме того, Россия согласилась на участие в переговорах по развертыванию своей армии.
Также Владимир Путин обязался вывести из Беларуси до 30 тыс. военных РФ, которых отправили туда в рамках совместных российско-белорусских учений "Союзная решительность-2022".
По информации The Financial Times, эти темы будут подниматься на дальнейших переговорах, во время которых Франция и Россия планируют заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".
- Напомним, после переговоров с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил , что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности.
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