Макрон и Путин договорились организовать саммит по ситуации на Донбассе

"Министры иностранных дел двух стран встретятся в ближайшие дни для этого и будут работать над возможным саммитом на самом высоком уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе", – сообщили в Елисейском дворце.

Журналистка французского телеканала BFM TV Анна Сора-Дюбуа сообщила в Twitter, что разговор двух лидеров длился один час 45 минут, пишет Общественное.

В Кремле заявили, что Путин назвал причиной эскалации на Донбассе "провокации украинских силовиков", и добавил, что "Киев только имитирует переговорный процесс".

"С учетом остроты сложившейся ситуации президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта" , – говорится в сообщении.