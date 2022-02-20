Макрон и Путин договорились организовать саммит по ситуации на Донбассе
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время телефонного разговора 20 февраля договорились в ближайшее время организовать саммит на самом высоком уровне с участием Украины, РФ и союзников для разрешения кризиса безопасности в Украине и установления "тишины" на Донбассе
"Министры иностранных дел двух стран встретятся в ближайшие дни для этого и будут работать над возможным саммитом на самом высоком уровне с Россией, Украиной и союзниками для установления нового порядка безопасности в Европе", – сообщили в Елисейском дворце.
Журналистка французского телеканала BFM TV Анна Сора-Дюбуа сообщила в Twitter, что разговор двух лидеров длился один час 45 минут, пишет Общественное.
В Кремле заявили, что Путин назвал причиной эскалации на Донбассе "провокации украинских силовиков", и добавил, что "Киев только имитирует переговорный процесс".
"С учетом остроты сложившейся ситуации президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран - участниц "нормандского формата". Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта" , – говорится в сообщении.
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