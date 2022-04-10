Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, - результаты экзит-поллов

Об этом свидетельствуют первые результаты экзит-поллов, сообщает France Info .



Согласно результатам первого тура президентских выборов 2022 года, действующий лидер Франции Эммануэль Макрон набрал 28,1% голосов, а его ультраправая конкурентка Марин Ле Пен – 23,3%. Таким образом, оба кандидата выходят во второй тур. Третьим финишировал Жан-Люк Меланшон из 20,1% голосов.



В 2017 году на выборах Макрон набрал 24% в первом туре, в то время как Ле Пен получила 21,3% голосов.



По оценкам Ipsos-Sopra Steria, чуть больше четверти французов не пришли на избирательные участки 10 апреля. Следующий тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля.



Партия Ле Пен известна своей пророссийской и консервативной позицией. Также кандидат пообещала вывести Францию из НАТО, в случае победы в президентских выборах.



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