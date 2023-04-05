Макрон и Байден хотят привлечь Китай для окончания войны в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора договорились попытаться привлечь Китай к окончанию войны в Украине
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Елисейский дворец.
Разговор состоялся перед двухдневным посещением Макроном Китая.
"Лидеры двух стран отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств надеются на содействие Китаю усилиями солидарности между глобальным Севером и Югом, а также разработке совместной повестки дня по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вместе посетят Китай, чтобы представить "единый европейский голос".
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