Макрон и Байден хотят привлечь Китай для окончания войны в Украине

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Елисейский дворец.

Разговор состоялся перед двухдневным посещением Макроном Китая.

"Лидеры двух стран отметили свою общую готовность привлечь Китай к ускорению завершения войны в Украине и принять участие в развитии устойчивого мира в регионе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств надеются на содействие Китаю усилиями солидарности между глобальным Севером и Югом, а также разработке совместной повестки дня по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.