Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

О каких именно санкциях они говорили, пока неизвестно.

Лидеры двух стран подтвердили свою поддержку Украины и объединят усилия по инициативе прекращения боевых действий, говорится в заявлении Елисейского дворца.

Во время отдельного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон выразил поддержку Украине и подробно рассказал о содержании дополнительной помощи, которую Европейский Союз предоставит украинскому правительству во время Версальского саммита.

Напомним, что 10 дней назад Макрон пытался остановить Путина.

Ранее США запретили импорт нефти из РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb