Макрон и Байден договорились ужесточить санкции против России
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден в воскресенье договорились ужесточить санкции против России
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Елисейский дворец.
О каких именно санкциях они говорили, пока неизвестно.
Лидеры двух стран подтвердили свою поддержку Украины и объединят усилия по инициативе прекращения боевых действий, говорится в заявлении Елисейского дворца.
Во время отдельного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон выразил поддержку Украине и подробно рассказал о содержании дополнительной помощи, которую Европейский Союз предоставит украинскому правительству во время Версальского саммита.
- Напомним, что 10 дней назад Макрон пытался остановить Путина.
- Ранее США запретили импорт нефти из РФ
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