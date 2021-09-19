Макрон и Байден договорились о переговорах на фоне скандала с контрактом на 56 млрд евро

Об этом сообщает Reuters .

Макрон и Байден обсудят дипломатический кризис, вызванный разрывом Австралией контракта с Францией, в ближайшие дни.

По словам, представителя французского правительства Габриэля Аттала, Париж будет добиваться разъяснений по поводу отмены заказа на подводные лодки.

"Президент Байден инициировал разговор с президентом республики и в ближайшие несколько дней состоится телефонная дискуссия между президентом Макроном и президентом Байденом", - сказал Аттал.

18 сентября Франция отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций в знак протеста против нового военного соглашения, которое заключили Вашингтон и Канберра совместно с Лондоном.

В сентябре 2021 года Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока под названием AUKUS. США и Великобритания пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот.

Как следствие, Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставках ей 12 подводных лодок на сумму почти 56 млрд евро.

Париж назвал решение союзников "ударом в спину".

Напомним, 18 сентября Франция отозвала для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок.

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