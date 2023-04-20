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Макрон готов игнорировать вопросы Тайваня, если Пекин поможет обеспечить мир в Украине, - Le Monde

20 апреля, 2023 четверг
01:33
Мир

"Стратегический диалог", который президент Франции Эммануэль Макрон стремится выстроить с Китаем, а также его критика Соединенных Штатов и попытка дистанцироваться от их позиции вызывает обеспокоенность французских дипломатов.

Об этом пишет Le Monde.

Сотрудники Министерства иностранных дел Франции на условиях анонимности рассказали газете, что Макрон держит их в неведении, пытаясь руководить внешней политикой самостоятельно с помощью собственных советников.

"Президент делает то, что ему вздумается, а людям надоело собирать по кусочкам и объяснять... плохо понимающие позиции (Макрона – ред.)", – заявил один из собеседников Le Monde во внешнеполитическом ведомстве.

Другой источник сообщил, что президент Франции застал министерство иностранных дел неожиданно своим комментарием во время интервью по возвращении из Китая о том, что ЕС не должен ориентироваться на США в вопросе Тайваня.

Высказывание Макрона вызвало подозрения в МИДе Франции, что он пытается "задобрить" Китай соглашением, предусматривающим игнорирование Тайваня в обмен на помощь Пекина в обеспечении мира в Украине, пишет Le Monde.

На этом фоне дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн, по данным СМИ, летом должен провести переговоры по Украине с руководителем Бюро по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ваном Й – китайским дипломатом высшего ранга.

В Елисейском дворце неофициально говорят, что переговоры Бонна и Вана будут частью регулярного диалога между Парижем и Пекином, следующий раунд которых позволит "обменяться мнениями о путях достижения мира при соблюдении законных прав украинцев".

  • Как сообщал ранее Bloomberg, Эммануэль Макрон якобы планирует обратиться в Китай с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной уже этим летом.
  • Политики Германии и Чехии подвергли критике слова Макрона относительно зависимости Европы от США. В МИД Польши заявили , что слова Макрона о Европе и США свидетельствуют о неправильной оценке действительности.

Китай
Франция
Эмманюэль Макрон
США
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