Макрон готов говорить с Путиным "когда это будет полезно"

Об этом сообщает Le Point.

По словам Макрона, одной из тем разговора с Путиным может быть вопрос безопасности Европы.

"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.

Отвечая на вопрос о том, "разорвана ли связь" с российским лидером, Макрон сказал: "Я снова поговорю с ним, когда это будет полезным".