Макрон готов говорить с Путиным "когда это будет полезно"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным "когда это будет полезно"
Об этом сообщает Le Point.
По словам Макрона, одной из тем разговора с Путиным может быть вопрос безопасности Европы.
"НАТО и Евросоюз являются частью более широкого переговорного процесса. В конце концов, нам придется перестраивать геополитическую архитектуру Европы. Именно за это я выступал в разговоре с Владимиром Путиным", - сказал Макрон.
Отвечая на вопрос о том, "разорвана ли связь" с российским лидером, Макрон сказал: "Я снова поговорю с ним, когда это будет полезным".
- Напомним, 23 июня Макрон заявил , что возьмет трубку, если президент РФ Владимир Путин ему позвонит по телефону, однако сам он не будет звонить.
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