Макрон: Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в ближайшие несколько недель
Франция и Германия инициировали проведение новой встречи в Нормандском формате в течение нескольких следующих недель
Об этом заявил президент Француии Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в ЕС на следующие полгода, передает Укринформ.
"Мы предложим наш общий взгляд по архитектуре европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это Нормандский формат. С канцлером Шольцем (канцлер Германии Олаф Шольц, – ред.) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.
Кроме того, президент Франции назвал одним из приоритетов председательства в совете ЕС завершение работы над стратегическим компасом Евросоюза, определяющим приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.
"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы по промышленности, по совместным проектам, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, позволит иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", - сказал Макрон.
- Напомним, ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.
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