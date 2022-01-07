Макрон: Франция и Германия предложили провести встречу в Нормандском формате в ближайшие несколько недель

Об этом заявил президент Француии Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с коллегией Еврокомиссии для представления приоритетов французского председательства в ЕС на следующие полгода, передает Укринформ.



"Мы предложим наш общий взгляд по архитектуре европейской безопасности, и мы уже это делаем в текущей ситуации, например, в случае с Украиной. Это Нормандский формат. С канцлером Шольцем (канцлер Германии Олаф Шольц, – ред.) мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель. Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях", - сказал Макрон.



Кроме того, президент Франции назвал одним из приоритетов председательства в совете ЕС завершение работы над стратегическим компасом Евросоюза, определяющим приоритеты развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны.



"У нас есть общая позиция в Европе относительно необходимости действовать более скоординированно. У нас есть общие подходы по промышленности, по совместным проектам, которые мы будем продвигать вперед. Это будет укреплять нашу стратегическую автономию, позволит иметь мощную европейскую оборону и большую техническую и технологическую автономию. Это абсолютно ключевое направление", - сказал Макрон.

Напомним, ранее в Москве без участия Украины состоялась встреча политсоветников Нормандского формата.