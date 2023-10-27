Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину
Оксана Мельничук, кандидат политических наук Парижского университета Дени Дидро, отметила, что именно во Франции проживают крупнейшие в Европе еврейские и арабские общины
Об этом она рассказала в эфире Эспресо.
"Очень важно понять в ситуации с визитом Макрона в Израиль, что также это был первый визит западного лидера в Рамаллу (административная столица частично признанного Палестинского государства – ред.) на палестинской территории. Макрон был, честно говоря, в состоянии дипломатического шпагата, и чувствовалось , что ему очень трудно держать какую-то линию. Потому что именно во Франции проживает самая большая еврейская община в Европе и самая большая арабская община в Европе", - подчеркнула политика.
По ее словам, евреев во Франции проживает 200 000. А что касается арабов, то цифра колеблется между 7 и 12 млн, потому что 7-9 млн - это официальное количество арабов мусульман во Франции, а 12 млн - это с учетом нелегально находящихся.
"Соответственно, можете себе представить, с каким багажом приехал Макрон? Потому что, например, весь французский политикум и медиа - это представители, собственно, евреи. А вот, что касается пригородов столицы, то Париж как раз весь окружен представителями палестинских беженцев. Вот можете себе представить, в каких тисках находится президент Франции", - прокомментировала Оксана Мельничук.
Мельничук добавила, что 21 и 22 октября в Париже в поддержку Палестины прошла демонстрация, в которой приняли участие 30 000 палестинцев.
- Франция находится в состоянии повышенной готовности с 13 октября после того, как во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены. Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах Акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
- Позже пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея в сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
- 18 октября во Франции были эвакуированы пассажиры шести аэропортов. В них поступили сообщения о заминировании. Кроме того, прошла эвакуация посетителей Версальского дворца.
- 21 октября посетителей Версальского дворца эвакуировали шестой раз за неделю: в полицию поступило сообщение о заминировании .
- 22 октября Версальский дворец под Парижем был эвакуирован из соображений безопасности в полдень в воскресенье седьмой раз за последние восемь дней, и снова открылся через два часа после проверки.
- 23 октября министр транспорта Франции Клеман Бон объявил об усилении безопасности в аэропортах Парижа и на железнодорожных вокзалах в связи с волнами фейковых сообщений о заминировании.
- Президент Франции Макрон во время своего визита в Израиль заявил , что Франция не покинет страну в борьбе с ХАМАСом, но в то же время предостерег от рисков регионального конфликта.
- 26 октября France 24 сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что проведение масштабной наземной операции Израилем в Секторе Газа было бы ошибкой
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное