Макрон был в состоянии дипломатического шпагата: политолог о визите лидера Франции в Израиль и Палестину

Об этом она рассказала в эфире Эспресо.

"Очень важно понять в ситуации с визитом Макрона в Израиль, что также это был первый визит западного лидера в Рамаллу (административная столица частично признанного Палестинского государства – ред.) на палестинской территории. Макрон был, честно говоря, в состоянии дипломатического шпагата, и чувствовалось , что ему очень трудно держать какую-то линию. Потому что именно во Франции проживает самая большая еврейская община в Европе и самая большая арабская община в Европе", - подчеркнула политика.

По ее словам, евреев во Франции проживает 200 000. А что касается арабов, то цифра колеблется между 7 и 12 млн, потому что 7-9 млн - это официальное количество арабов мусульман во Франции, а 12 млн - это с учетом нелегально находящихся.

"Соответственно, можете себе представить, с каким багажом приехал Макрон? Потому что, например, весь французский политикум и медиа - это представители, собственно, евреи. А вот, что касается пригородов столицы, то Париж как раз весь окружен представителями палестинских беженцев. Вот можете себе представить, в каких тисках находится президент Франции", - прокомментировала Оксана Мельничук.

Мельничук добавила, что 21 и 22 октября в Париже в поддержку Палестины прошла демонстрация, в которой приняли участие 30 000 палестинцев.