Макрон анонсировал вывод Францией войск из Мали и рассказал о вагнеровцах на службе у малийской хунты
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о выводе миротворческих подразделений из Мали, где теперь действуют наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера
Об этом сообщает France 24 и BBC.
Париж заявил о выводе французских войск из Мали после почти десятилетнего присутствия в западноафриканской стране, где идет гражданская война между исламистами и правительственными войсками. По словам президента Франции, это решение было принято из-за разрыва отношений с правящей хунтой.
"Мы не можем осуществлять военное сотрудничество с фактической властью, чью стратегию и скрытые цели мы не разделяем", - заявил Макрон.
Комментируя участие в конфликте вагнеровцев, Макрон подчеркнул, что их задача в Мали - "обеспечить собственные бизнес-интересы и защитить хунту". Париж считает, что военная хунта, захватившая власть в результате военного переворота в августе 2020 года, обращается за помощью к наемникам ЧВК Вагнера, чтобы удержаться у власти.
В конце прошлого года Франция, Канада, Германия и более десяти европейских стран осудили размещение российских наемников ЧВК Вагнера в Мали. В последние годы присутствие российских военизированных формирований стало более заметным в Африке, особенно в охваченной войной Центральноафриканской Республике (ЦАР). Источники агентства Reuters утверждали, что в Мали присутствует по меньшей мере тысяча вагнеровцев.
- Напомним, в сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали в случае сотрудничества властей с российскими вагнеровцами. Госдеп США выражал обеспокоенность по поводу развертывания поддерживаемых Россией сил ЧВК Вагнера в Мали.
- По словам французского чиновника, на январь в Мали находилось 300-400 российских наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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