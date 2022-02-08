Макрон анонсировал встречу советников в Нормандском формате 10 февраля, Зеленский допустил проведение саммита лидеров "в ближайшее время"
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на совместную пресс-конференцию лидеров Франции и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что встреча советников в Нормандском формате в Берлине 10 февраля приблизит саммит на уровне лидеров государств. По его словам, он рассчитывает, что подобный саммит может пройти в ближайшее время.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем провести переговоры лидеров. Надеемся, переговоры в Берлине приблизят нас к нормандскому саммиту", - сказал Зеленский.
Макрон заявил, что процесс переговоров в Нормандском формате должен продвигаться независимо от военного давления, оказываемого РФ на украинской границе.
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