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Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера палаты представителей

10 октября, 2023 вторник
16:25
Мир

Кевин Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера палаты представителей, если республиканцы не смогут проголосовать за нового кандидата

Об этом пишет The Hill .

"Я сделаю все, чего захочет конференция республиканцев", - сказал он и добавил, что готов вернуться на должность.

Издание отмечает, что, хотя Маккарти и не имеет значительной поддержки среди республиканцев, его основные конкуренты – Джим Джордан и Стив Скалис – также не набирают 217 голосов, необходимых для получения должности спикера палаты представителей.

Республиканцы палаты представителей начнут закрытые заседания сегодня, а голосования за нового спикера состоятся позже на этой неделе. Ожидается, что объединившиеся демократы, проголосовав за устранение Маккарти, снова выдвинут на этот пост Хакима Джеффриса. Несмотря на это, издание отмечает, что шансы демократа получить этот пост "остаются мизерными".

  • 30 сентября Кевин Маккарти заявил , что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить шатдаун.
  • Правительство было на грани закрытия, поскольку Маккарти заявил , что планирует голосовать в последнюю минуту перед полуночью.
  • 1 октября президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании правительства на 45 суток, одобренный сенатом и палатой представителей. Перед подписанием глава Белого дома выступил с заявлением о том, что в соглашении нет нового финансирования для продолжения поддержки Украины.
  • 4 октября палата представителей отправила в отставку Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса США.
США
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