Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера палаты представителей
Кевин Маккарти заявил, что готов вернуться на должность спикера палаты представителей, если республиканцы не смогут проголосовать за нового кандидата
Об этом пишет The Hill .
"Я сделаю все, чего захочет конференция республиканцев", - сказал он и добавил, что готов вернуться на должность.
Издание отмечает, что, хотя Маккарти и не имеет значительной поддержки среди республиканцев, его основные конкуренты – Джим Джордан и Стив Скалис – также не набирают 217 голосов, необходимых для получения должности спикера палаты представителей.
Республиканцы палаты представителей начнут закрытые заседания сегодня, а голосования за нового спикера состоятся позже на этой неделе. Ожидается, что объединившиеся демократы, проголосовав за устранение Маккарти, снова выдвинут на этот пост Хакима Джеффриса. Несмотря на это, издание отмечает, что шансы демократа получить этот пост "остаются мизерными".
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