Маккарти призвал Сенат США отказаться от помощи Украине во избежание "шатдауна"
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах, чтобы предотвратить "шатдаун"
Об этом пишет CNN.
"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Я считаю, если Сенат разместит там Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, то это может повлечь реальные проблемы" , – сказал он.
Маккарти подчеркнул, что если Сенат представит законопроект "в таком виде", как он есть, это, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.
"Я думаю, что мы могли бы решить эту проблему", - добавил он и призвал законодателей предоставить "чистый" законопроект, чтобы сохранить правительство открытым.
Отмечается, что Палата продолжит заседание на следующей неделе и отменит запланированный перерыв.
Что такое "шатдаун" и почему голосованием за бюджетную резолюцию важно также для Украины
Правительственный "шатдаун" – это состояние, когда часть американского правительства не работает из-за того, что не был принят новый бюджет, в который заложены средства для работы правительственных учреждений. Он наступает, когда перестает действовать бюджет на текущий период. В этот раз это произойдет 30 сентября, шатдаун начнется с 1 октября. Тем не менее Конгресс может принять временное продление бюджетного периода.
Принятие бюджетной резолюции необходимо для того, чтобы избежать так называемого шатдауна. Такая остановка может наступить с 1 октября, если конгресс не примет бюджетные вопросы на следующий финансовый год до 30 сентября. Принятие же бюджетной резолюции позволит профинансировать правительственные расходы, пока законодатели не примут закон о бюджете.
Ранее представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявлял, что "шатдаун" может повлиять на скорость поставки вооружения партнерам Соединенных Штатов.
В то же время, по его словам, двухпартийное большинство в конгрессе США поддерживает продление помощи Украине.
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