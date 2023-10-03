Маккарти отправили в отставку с поста спикера Палаты представителей США

Об этом сообщает CNN .

За отставку Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, против - 210.

С инициативой его отставки выступил республиканец Мэтт Гетц, обвинивший спикера в том, что он пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание "шатдауна" — прекращения работы федерального правительства.

Кроме этого Гетц заявил, что Маккарти, также являющийся членом Республиканской партии, якобы заключил с президентом США Джо Байденом "тайное соглашение" о финансировании Украины.

Это первый в истории США случай отставки спикера Палаты представителей. В последний раз такую попытку конгрессмены предпринимали в 1910 году, но она потерпела неудачу.

Кевина Маккарти избрали спикером 7 января 2023 года.