Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк

Такое мнение высказал политолог, юрист-международник Николай Давыдюк в эфире "Эспрессо".

"Очень сильно и ясно видно, как сдувается Россия, как сдувается этот маховик пропаганды. Нет новых идей, нет свежих идей, нет ярких людей, которые готовы это брать", - сказал он.

Давидюк отметил, что часть российских пропагандистов начала скрываться. Так, по его словам, Владимир Соловьев еще держится, а вот Киселев со своими заявлениями о ядерном пепле, сгоревший Великобританию и Соединенные Штаты уже скрылся. Это касается и таких пропагандистов, как Маргарита Симоньян.

"Я думаю, что на самом деле российская пропаганда поняла, что монстр, которого они породили, это засевание пропаганды на постсоветском пространстве, в Европе - это ведь на самом деле была работа на фашизм. Они поняли, что они за это будут отвечать, равно как Путин, который отдавал преступные приказы и как солдаты, совершавшие военные преступления", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что сейчас российские пропагандисты пытаются обратить внимание на других людей, но никто не хочет становиться на их место.

И Украина тоже демонстрирует, что если мы Путину влепили ордер за геноцид детей, то почему мы не сделаем так, как в Руанде "Радио три тысячи холмов", когда они отвечали за военные преступления, за пропаганду. И они понимают, что мы заставим их за это отвечать, они это точно знают, потому как раз прячутся", - пояснил Давидюк.