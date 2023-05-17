Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
Российская пропаганда уже не имеет новых и свежих идей, отсутствуют также и люди, готовые работать на нее
Такое мнение высказал политолог, юрист-международник Николай Давыдюк в эфире "Эспрессо".
"Очень сильно и ясно видно, как сдувается Россия, как сдувается этот маховик пропаганды. Нет новых идей, нет свежих идей, нет ярких людей, которые готовы это брать", - сказал он.
Давидюк отметил, что часть российских пропагандистов начала скрываться. Так, по его словам, Владимир Соловьев еще держится, а вот Киселев со своими заявлениями о ядерном пепле, сгоревший Великобританию и Соединенные Штаты уже скрылся. Это касается и таких пропагандистов, как Маргарита Симоньян.
"Я думаю, что на самом деле российская пропаганда поняла, что монстр, которого они породили, это засевание пропаганды на постсоветском пространстве, в Европе - это ведь на самом деле была работа на фашизм. Они поняли, что они за это будут отвечать, равно как Путин, который отдавал преступные приказы и как солдаты, совершавшие военные преступления", - подчеркнул политолог.
Он добавил, что сейчас российские пропагандисты пытаются обратить внимание на других людей, но никто не хочет становиться на их место.
И Украина тоже демонстрирует, что если мы Путину влепили ордер за геноцид детей, то почему мы не сделаем так, как в Руанде "Радио три тысячи холмов", когда они отвечали за военные преступления, за пропаганду. И они понимают, что мы заставим их за это отвечать, они это точно знают, потому как раз прячутся", - пояснил Давидюк.
- Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 16 мая.
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