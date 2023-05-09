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Махинации с украинским зерном: в Польше обнародовали первые результаты расследования

9 мая, 2023 вторник
11:26
Экономика зерно

В Польше было продано несколько тысяч тонн технического зерна из Украины. К махинациям были привлечены десятки компаний, сбывавших зерно для производства муки

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на предварительные результаты расследования, которое ведет Жешувская прокуратура.

За две недели было установлено, что импортированное из Украины зерно практически не проходило таможенного контроля. "Техническое" зерно можно использовать для производства технического этанола или в качестве биокомпонента для биотоплива. Вместо этого его продавали для потребления. Покупатели не знали, что это за зерно и что оно импортированное.

"Сейчас мы ведем семь совместных производств. В общей сложности речь идет о нескольких миллионах килограммов зерна, установлено несколько десятков субъектов хозяйствования. Это компании, которые импортировали товар в Польшу, а также те, которые потом им торговали", - рассказала спикер прокуратуры Анна Бернат-Джанская.

Сколько компаний стали жертвами мошенничества, пока неизвестно.

Известно, что самый большой импорт зерна, в том числе технического, пришелся на осень прошлого года. Именно тогда польские фермеры начали бить тревогу. Однако таможенные и налоговые проверки начались только сейчас.

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зерно
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