Макгрегора отстранили от боев UFC

Об этом сообщил репортер Эл Доусон в twitter.

По его информации, бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который сломал ногу во время поединка с американцем Дастином Пуарье, отстранен от боев до 2022 года из-за травмы. Ирландец сможет вернуться в октагон не ранее 7 января.



11 июля в Лас-Вегасе (США) Макгрегор сломал в поединке против Пуарье ногу и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, 11 июля Конор Макгрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

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