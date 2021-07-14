Макгрегора отстранили от боев UFC
Ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 года из-за травмы
Об этом сообщил репортер Эл Доусон в twitter.
По его информации, бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор Макгрегор, который сломал ногу во время поединка с американцем Дастином Пуарье, отстранен от боев до 2022 года из-за травмы. Ирландец сможет вернуться в октагон не ранее 7 января.
11 июля в Лас-Вегасе (США) Макгрегор сломал в поединке против Пуарье ногу и потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.
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Напомним, 11 июля Конор Макгрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
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