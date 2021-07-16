Макгрегор заявил, что после операции превратился в терминатора
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что после перелома ему имплантировали в ногу титановый стержень
Об этом Макгрегор сообщил в Instagram.
По словам ирландца, теперь он похож на героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор-2"
"Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до лодыжки. Врач сказал, что он не поддается разрушению. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу - и у меня есть незыблемая титановая нога. Я похож на Арни с "Терминатор-2". У меня есть все инструменты для этого - и какая это будет история! " - сказал Макгрегор.
- Напомним, 11 июля Конор МакГрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 14 июля Макгрегору запретили проводить поединки до конца 2021 из-за травмы.
- 15 июля Конора Макгрегора выписали из больницы после перелома ноги и поражения в поединке против Дастина Пуарье.
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