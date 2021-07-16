Макгрегор заявил, что после операции превратился в терминатора

Об этом Макгрегор сообщил в Instagram.

По словам ирландца, теперь он похож на героя Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор-2"

"Мне нужна была титановая большеберцовая кость, и теперь у меня титановый стержень от колена до лодыжки. Врач сказал, что он не поддается разрушению. Теперь я продолжу набирать темп, играть с балансом, наращивать силу - и у меня есть незыблемая титановая нога. Я похож на Арни с "Терминатор-2". У меня есть все инструменты для этого - и какая это будет история! " - сказал Макгрегор.

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