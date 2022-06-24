Макгрегор заявил, что готов провести реванш с Мейвезером

Об этом Конор Макгрегор написал в Instagram.

"Я принимаю", – написал Макгрегор под фото с первого боя против Флойда Мейвезера.

В 2017 году Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде.

1 июня отец Макгрегора возмутился из-за слов Владимира Зеленского, который раскритиковал ирландского бойца смешанных единоборств за совместное фото с Владимиром Путиным.