Макгрегор ударил Пуарье на дуэли взглядов. ВИДЕО
Ирландский боец Конор Макгрегор ударил ногой американца Дастина Пуарье на дуэли взглядов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Лас-Вегасе состоялась финальная пресс-конференция поединка между экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором МакГрегором и Дастином Пуарье. Во время битвы взглядов ирландец ударил соперника ногой.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Пуарье состоится в ночь на 11 июля по киевскому времени. Поединок пройдет на UFC264 в Лас-Вегасе.
В первом поединке, в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021 года, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.
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12 мая стало известно, что Конор Макгрегор заработал за год $180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.
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