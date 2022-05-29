Макгрегор сделал прогноз на второй бой Усика против Джошуа
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что британцу Энтони Джошуа будет сложно победить украинца Александра Усика в реванше
Об этом сообщает Sky Sport .
"Джошуа будет трудно вернуть себе пояса. В прошлый раз для него все прошло не так хорошо. Это сложный вопрос. Эй Джей – хороший парень, и я желаю ему всего наилучшего. Усик тоже неплохой. Я надеюсь увидеть чудесный бой обоих бойцов. Сейчас супертяжелый вес в огне. Происходит много хорошего", – сказал Макгрегор.
Александр Усик является обладателем титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа.
Ожидается, что украинец и британец встретятся в реванше 23 июля.
Конор Макгрегор – бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях.
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13 мая Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring.
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