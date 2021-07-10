Макгрегор - Пуарье: где и когда смотреть реванш самого богатого спортсмена мира в UFC
В ночь на воскресенье, 11 июля, ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор проведет третий бой против американца Дастина Пуарье
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Поединок Макгрегор - Пуарье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC 264.
В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, а также на Медиасервис MEGOGO.
Бой Макгрегор - Пуарье начнется ориентировочно в 06:30.
В первом поединке между бойцами в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.
- 12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $ 180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.
- 9 июля ирландский боец Конор МакГрегор ударил ногой американца Дастина Пуарье на дуэли взглядов.
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