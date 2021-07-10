Макгрегор - Пуарье: где и когда смотреть реванш самого богатого спортсмена мира в UFC

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Поединок Макгрегор - Пуарье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC 264.

В Украине трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Setanta Sports, а также на Медиасервис MEGOGO.

Бой Макгрегор - Пуарье начнется ориентировочно в 06:30.

В первом поединке между бойцами в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

12 мая стало известно, что Конор МакГрегор заработал за год $ 180 млн и стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

9 июля ирландский боец Конор МакГрегор ударил ногой американца Дастина Пуарье на дуэли взглядов.

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